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11:39, 8 апреля 2024Наука и техника

Астрономы впервые наблюдали рождение коричневого карлика

MNRAS: впервые выявлены структуры, формирующие коричневый карлик

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Астрономы впервые в деталях наблюдали процесс образования коричневого карлика — объекта, являющегося промежуточным звеном между маломассивными звездами и массивными планетами. До сих пор ученые не знали, рождаются ли коричневые карлики подобно звездам. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Высокочувствительные наблюдения были проведены за коричневым карликом Ser-emb 16 с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили. Астрономы выявили впечатляющие крупномасштабные спиральные и стримерные структуры, которые никогда раньше не наблюдались у формирующихся объектов этого типа.

Волокна пыли и газа, связанные с Ser-emb 16, содержатся в обширной области размером около 2000-3000 астрономических единиц. Вокруг нее также были замечены сгустки материи, которые сами потенциально могли эволюционировать в молодых коричневых карликов.

Спиральные структуры и стримеры дают важные подсказки о том, как формируются коричневые карлики. Смоделировав возможные сценарии, исследователи сравнили их с данными обсерватории ALMA. Оказалось, что столкновения сгустков внутри области звездообразования вызывают коллапс с образованием субзвездных объектов. Спирали и стримеры различных размеров и морфологии образуются из-за столкновений по касательной, а не лоб в лоб.

Если эта модель верна, она предполагает динамический процесс формирования коричневых карликов, подобный звездам солнечного типа, где ключевую роль играют хаотические взаимодействия в звездообразующей среде. В другом сценарии наблюдаемые структуры возникают из-за сильного магнитного поля.

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      Александр Еникеев
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