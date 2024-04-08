69-я параллель
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10:57, 8 апреля 202469-я параллель

Экипаж российского ледокола снял играющих белых медведей

Экипажу атомного ледокола «Ямал» удалось снять играющих белых медведей

Фото: Andreas Alexander / imagebroker.com / Globallookpress.com

Экипажу российского атомного ледокола «Ямал» удалось снять играющих белых медведей. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Атомфлот».

На выложенных снимках видно, что животные в шутку дерутся, чешут когти о ледяные глыбы и кувыркаются в снегу. Уточняется, что застать медведей удалось в районе Обской губы.

«Косолапые полчаса позировали морякам», — рассказали в пресс-службе ФГУП «Атомфлот».

Ранее сообщалось, что заблудший медведь напугал жителей российского региона и пропал. На поиски животного выдвинулись местные охотоведы.

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      Марк Леонов
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