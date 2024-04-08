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13:08, 8 апреля 2024Экономика

Эколог спрогнозировал паводки еще в двух российских регионах

Эколог Пукалов: пик паводка в Курганской области наступит через неделю

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Под угрозой подтопления, кроме Оренбургской области, находятся Курганская и Тюменская области, причем пик паводка в двух последних еще не наступил, заявил директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в разговоре с изданием «Абзац».

Эколог рассказал, что в вышеуказанных российских регионах может произойти ситуация, аналогичная той, что происходит в Оренбургской области, однако многое будет зависеть от того, насколько хорошо ответственные службы учтут этот негативный опыт и подготовятся к паводку. Он отметил, что Курганская и Тюменская области находятся севернее Оренбургской, поэтому вода там только прибывает. «Паводковый пик придет туда примерно через неделю», — спрогнозировал Пукалов.

Ранее глава Оренбурга Сергей Салмин предсказал небывалое наводнение в городе. Он отметил, что самое крупное наводнение было зафиксировано в 1942 году, когда уровень воды достиг отметки 946 сантиметров. По данным на утро понедельника, 8 апреля, уровень воды Урала достиг 872 сантиметров и вода продолжает прибывать.

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      Полина Кислицына
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