Мэр Оренбурга предсказал небывалое наводнение в городе

Мэр Оренбурга: такой большой воды город не видел давно

В течение трех суток в Оренбурге ожидается беспрецедентное наводнение. Небывалое стихийное бедствие предсказал мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам чиновника, в 1942 году уровень воды в городе достигал 946 сантиметров. «Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Далее таких наводнений не было. Она сейчас беспрецедентная», — отметил Салмин. Мэр российского города добавил, что в данный момент вода продолжает прибывать, из-за чего 736 оренбуржцев пришлось эвакуировать. Он вновь подчеркнул, что жителям города не нужно дожидаться критических отметок воды и надеяться, что стихийное бедствие удастся переждать.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области в результате прорыва дамбы в зоне затопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 6,1 тысячи жителей региона, включая 1,4 тысячи детей.