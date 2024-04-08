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12:30, 8 апреля 2024Экономика

Мэр Оренбурга предсказал небывалое наводнение в городе

Мэр Оренбурга: такой большой воды город не видел давно

Фото: Кирилл Лебедев / ТАСС

В течение трех суток в Оренбурге ожидается беспрецедентное наводнение. Небывалое стихийное бедствие предсказал мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам чиновника, в 1942 году уровень воды в городе достигал 946 сантиметров. «Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Далее таких наводнений не было. Она сейчас беспрецедентная», — отметил Салмин. Мэр российского города добавил, что в данный момент вода продолжает прибывать, из-за чего 736 оренбуржцев пришлось эвакуировать. Он вновь подчеркнул, что жителям города не нужно дожидаться критических отметок воды и надеяться, что стихийное бедствие удастся переждать.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области в результате прорыва дамбы в зоне затопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 6,1 тысячи жителей региона, включая 1,4 тысячи детей.

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      Полина Кислицына
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