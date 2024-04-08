Экс-замглавы российской железной дороги осудили за взятку в 14 миллионов рублей

В Красноярске суд приговорил к 6 годам экс-замглавы железной дороги за взятки

В Красноярске суд приговорил к шести годам колонии строгого режима экс-заместителя начальника Красноярской железной дороги за получение взяток от бизнесменов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также ему назначен штраф в размере более 35 миллионов рублей. Из-за этого суд сохранил арест на деньги и имущество осужденного.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год фигурант, являясь заместителем начальника Восточно-Сибирской железной дороги, получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег, стройматериалов и электрооборудования на общую сумму более 3,5 миллиона рублей. Взамен он обещал покровительство в заключении договоров на выполнение работ стоимостью более 380 миллионов рублей и выплате кредита на более чем 91 миллион рублей.

В декабре 2020 года осужденный, уже став заместителем начальника Красноярской железной дороги, получил от предпринимателя взятку в виде иномарки, автомобильных шин и дополнительных услуг общей стоимостью более 14 миллионов рублей. За это мужчина также обещал лоббировать интересы компании при заключении договоров на строительство объектов, входящих в состав инвестиционного проекта «Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги».

Ранее Басманный суд Москвы арестовал руководителя одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова по делу о взятке.

