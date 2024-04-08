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04:03, 8 апреля 2024Из жизни

Эскортница рассказала о трудностях в личной жизни из-за своей работы

Фото: Unsplash

Секс-работница пожаловалась на трудности в личной жизни из-за своего рода деятельности. Об этом сообщает News.com.au.

Эскортница Катия Кортес рассказала, что стала испытывать проблемы в личной жизни, когда начала работать в секс-индустрии. По ее словам, оказалос непросто найти партнера, способного принять ее род деятельности. Она полагает, что многих мужчин смущает ее финансовая независимость и успешность. Эскортница утверждает, что получила несколько образований, а в ее собственности находится несколько объектов недвижимости. «Нет необходимости объяснять, что я более успешна, образованна и богата, чем большинство мужчин, которых я встречаю», — говорит она.

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Кортес заметила, что мужчины, которые с наибольшим пониманием относятся к ее работе, — это клиенты или другие работники секс-индустрии. Эскортница добавила, что несмотря на неудачи в личной жизни из-за работы, именно она помогает ей знакомиться с состоятельными мужчинами, которые соответствуют ее уровню.

Кортес уверена, что рано или поздно найдет спутника жизни, который сможет полностью ее принять. «У меня такое ощущение, что будущий муж уже где-то рядом. Вероятно, в настоящее время он женат, но в будущем разведется», — заявляет она.

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