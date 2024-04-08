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13:01, 8 апреля 2024Наука и техника

Гипотезу враждебных инопланетян назвали ошибочной

Философ Миллиган назвал гипотезу темного леса писателя Лю Цысиня ошибочной

Фото: Casey Horner / Unsplash

Философ Тони Миллиган из Королевского колледжа Лондона назвал гипотезу темного леса, согласно которой инопланетные цивилизации скрывают свое существование из-за потенциальной угрозы от других цивилизаций, ошибочной. Об этом он написал в колонке издания The Conversation.

Гипотеза темного леса была предложена китайским писателем-фантастом Лю Цысинем в качестве объяснения парадокса Ферми. Согласно этой концепции, инопланетные цивилизации стараются не обнаружить себя, потому что все другие цивилизации являются для них потенциально враждебными. Таким образом, космическое пространство выступает в качестве леса, в котором каждый обитатель пытается скрыться от других.

По мнению Миллигана, гипотеза темного леса, скорее всего, ошибочна или просто не реализуется в нашей Вселенной. Хотя она основана на концепции борьбы за выживание как одной из движущих сил дарвиновской эволюции, нет никаких доказательств, что поведение инопланетян определяется лишь конкуренцией с другими цивилизациями.

Хотя конкретные взаимодействия между особями в лесных экосистемах могут быть связаны с агрессией, во многих случаях виды развиваются бок о бок в процессе, называемом коэволюцией. Таким образом, инопланетные цивилизации могут получать выгоду от взаимного сотрудничества.

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      Александр Еникеев
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