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07:20, 8 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала мужчину за взлом и блокировку сайта российского университета

ФСБ задержала жителя Мариуполя, взломавшего сайт местного университета

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя, который взломал и заблокировал сайт Мариупольского государственного университета им. Куинджи. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу.

Сейчас мужчину проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по статье 274.1 («Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ») УК РФ.

Ранее ФСБ уличила в хищениях бывшую сотрудницу администрации Томской области. В департаменте информационной политики были проведены обыски.

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      Олеся Мицкевич
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