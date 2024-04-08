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13:41, 8 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за передачу секретных сведений иностранным спецслужбам

Жителя Дзержинска задержали за передачу данных о перевозке вооружения в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Дзержинска, передававшего данные иностранным спецслужбам о перевозке вооружения в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ведомства по Нижегородской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, электронные носители информации изъяты.

Как уточняет ведомство, мужчина при поддержке иностранных спецслужб установил контакт с организациями, действующими против безопасности России. В рамках этого сотрудничества он передавал секретные сведения о перевозке военной техники в зону СВО.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 42-летнего жителя Волгоградской области, планировавшего вступить в Вооруженные силы Украины. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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