ФСБ задержала россиянина за передачу секретных сведений иностранным спецслужбам
Сотрудники ФСБ задержали жителя Дзержинска, передававшего данные иностранным спецслужбам о перевозке вооружения в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ведомства по Нижегородской области.
В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, электронные носители информации изъяты.
Как уточняет ведомство, мужчина при поддержке иностранных спецслужб установил контакт с организациями, действующими против безопасности России. В рамках этого сотрудничества он передавал секретные сведения о перевозке военной техники в зону СВО.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 42-летнего жителя Волгоградской области, планировавшего вступить в Вооруженные силы Украины. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.