ФСБ задержала россиянина за передачу секретных сведений иностранным спецслужбам

Жителя Дзержинска задержали за передачу данных о перевозке вооружения в зону СВО

Сотрудники ФСБ задержали жителя Дзержинска, передававшего данные иностранным спецслужбам о перевозке вооружения в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ведомства по Нижегородской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, электронные носители информации изъяты.

Как уточняет ведомство, мужчина при поддержке иностранных спецслужб установил контакт с организациями, действующими против безопасности России. В рамках этого сотрудничества он передавал секретные сведения о перевозке военной техники в зону СВО.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 42-летнего жителя Волгоградской области, планировавшего вступить в Вооруженные силы Украины. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.