Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене россиянина

ФСБ задержала жителя Волгограда, планировавшего вступить в ВСУ

В Волгоградской области сотрудники ФСБ задержали 42-летнего местного жителя, планировавшего вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Мужчина задержан по подозрению в государственной измене. По версии следствия, он планировал въехать на территорию Украины, чтобы присоединиться к ВСУ и принять участие в боевых действиях против Российской армии.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД раскрыли пятерых участников преступной группы, причастных к организации узла связи для украинских мошенников.