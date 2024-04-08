Задержаны пособники украинских аферистов за хищение у россиян миллиардов рублей

ФСБ и МВД задержали причастных к организации узла связи мошенников с Украины

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли пятерых участников преступной группы, причастных к организации узла связи для украинских мошенников. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на ФСБ.

Задержанные пособники телефонных аферистов обвиняются в причастности к хищению денег у граждан России. Эти средства направлялись на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Им предъявлено обвинение в мошенничестве. С санкции суда они арестованы. По данным ФСБ, они создали сеть виртуальных узлов связи на территории России, которые обеспечивали работу украинских мошеннических кол-центров. С использованием только одного из них россияне лишились свыше семи миллиардов рублей.

5 апреля сообщалось, что Псковский городской суд продлил срок ареста обвиняемому по уголовному делу о провозе взрывчатки в иконах из Украины в Россию. Решение принято по ходатайству следователя ФСБ о продлении 29 июня меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина.