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16:43, 5 апреля 2024Силовые структуры

Российский суд продлил арест перевозчику взрывчатки в украинских иконах

Псковский суд продлил арест обвиняемому по делу о провозе взрывчатки в иконах
Начало событий в новости Обвиняемый по делу о взрывчатке в украинских иконах стал свидетелем

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Псковский городской суд продлил срок ареста обвиняемому по уголовному делу о провозе взрывчатки в иконах из Украины в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя ФСБ о продлении 29 июня меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина, причастного к перевозке в иконах и церковной утвари взрывных веществ.

Также в пресс-службе суда дали разъяснение по поводу распространившейся в прессе информации о том, что суд прекратил производство по делу о ввозе икон с взрывчаткой. Эта информация не соответствует действительности. Судом было принято решение о прекращении производства по апелляционной жалобе адвоката подозреваемого Д. (сообщалось, что его зовут Хочбар Джамалов) на арест, так как защитник ее отозвал.

Он был освобожден из СИЗО в связи с тем, что следователь ФСБ перевел его из статуса обвиняемого в свидетеля, само расследование дела о провозе взрывчатки продолжается. Причина такого решения пока неизвестна.

Изначально 31 января по подозрению в причастности к ввозу взрывчатки в церковной утвари российская спецслужба задержали двух мужчин. 2 февраля суд санкционировал их арест на время следствия. 29 марта обоим была продлена мера пресечения.

2 апреля ФСБ сообщила об обнаружении в церковной утвари и православных иконах с Украины 27 самодельных бомб со взрывчаткой общим весом 70 килограммов. Груз шел через страны Евросоюза в Москву.

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      Любовь Ширижик
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