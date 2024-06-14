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23:34, 14 июня 2024Мир

В Совфеде заявили об отказе Румынии выдать визы делегации России на ПА ОБСЕ

Сенатор Карасин: Румыния оказала в визах делегации РФ на ПА ОБСЕ в Бухаресте

Фото: Unsplash.com

Румыния отказала в выдаче виз российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте, об этом в Telegram-канале заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, в адрес страны-соучредителя указанной организации поступила нота румынского министерства иностранных дел. В ней указано, что ни одному из делегатов не разрешат въезд на территорию государства «с учетом российской агрессии против Украины», рассказал сенатор.

Карасин отметил, что Румыния «вносит вклад в разрушение некогда полезной для сотрудничества в Европе организации», и пообещал, что Москва запомнит подобное решение Бухареста.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны строили козни перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ).

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      Марина Совина
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