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12:11, 9 июня 2024Мир

В МИД России рассказали о кознях Запада перед ПМЭФ

Захарова заявила, что Запад строил РФ козни перед ПМЭФ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Западные страны строили козни перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ). Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, страны запада всегда будут это делать, исключением не стал и ПМЭФ. «Нам не дают визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты, не давать посадки. Или уже теперь дошли до того, что не дают даже пролетать в воздушном пространстве», — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия при этом занимается конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым большинством.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в подрыве международных устоев.

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