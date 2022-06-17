Путин обвинил Запад в подрыве международных устоев

Путин заявил, что Запад подорвал международные устои во имя геополитических иллюзий

Западные страны намеренно подорвали международные устои во имя своих геополитических иллюзий. В этом обвинил Запад президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, доверие к мировым валютам основательно подорваны, подорваны, к сожалению, нашими партнерами на Западе. И сделано это намеренно ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий», — заявил глава государства.

Ранее российский президент заявил, что правящие элиты западных стран пребывают в иллюзиях и цепляются «за тени прошлого». «Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике — величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает», — резюмировал он.