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23:06, 14 июня 2024Экономика

Звезда фильма «Идеальный голос» решила избавиться от дома в Голливуде

NYP: актриса Ребел Уилсон продает свой дом в Голливуде за $4,15 млн

Фото: Yara Nardi / Reuters

Австралийская актриса Ребел Уилсон решила избавиться от своего особняка. За собственность на западе Голливуда кинозвезда просит 4,15 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP).

Свое поместье знаменитость приобрела в 2016 году за 2,95 миллиона долларов и по большому счету использовала больше как офис, чем дом. Именно здесь актриса написала свою скандальную автобиографию, не так давно вышедшую в печать. В основном Уилсон проживает в другом своем доме, также расположенном на Голливудских холмах, всего в пяти милях от выставленной на продажу усадьбы.

Площадь объекта насчитывает 4409 квадратных футов. На двух этажах разместились пять спален, столько же ванных комнат, кухня в открытой планировке, личный кинотеатр и кабинет. В доме есть несколько каминов. Гараж Уилсон переоборудовала в тренажерный зал. В крытом внутреннем дворике находится бассейн, окруженный живой изгородью и клумбами.

Ранее коллега Уилсон по мюзиклу «Идеальный голос» Анна Кендрик приобрела недвижимость в Лос-Анджелесе. Несколькими годами ранее домом владела другая голливудская актриса Мила Кунис.

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      Виктория Клабукова
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