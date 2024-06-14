Небензя обвинил Украину в демонстративном отказе от мирного урегулирования

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина и ее спонсоры демонстративно игнорируют мирные усилия по урегулированию кризиса. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя обвинил Украину в отказе от мирного урегулирования и напомнил, что инициативы для диалога ранее выдвигали африканские страны, Лига Арабских государств, а также Бразилия. По словам дипломата, глубокое понимание кризиса демонстрирует Китай.

«К сожалению, Киев и его спонсоры демонстративно игнорируют все эти мирные усилия и безапелляционно отказываются от их обсуждения, надеясь, что наконец-то им подвернулся исторический шанс победить Россию», — подчеркнул он.

14 июня на встрече с руководством МИД России президент России Владимир Путин назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме этого, Киев должен официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.