Небензя предупредил Киев об ответственности за кровопролитие в случае отказа от мира

Небензя: Киев будет ответственен за кровопролитие в случае отказа от переговоров

Если на Украине откажутся от мирного предложения президента России Владимира Путина, то они будут ответственны за дальнейшее кровопролитие, предупредил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его слова передает РИА Новости.

«Если Запад и Киев откажутся от этого мирного предложения, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них», — сказал он.

По мнению дипломата, реалии на фронте будут меняться не в пользу Киева и условия для начала переговоров станут другими.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.