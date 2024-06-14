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23:39, 14 июня 2024Мир

Небензя высказался о контролирующем ВСУ Западе

Небензя: Запад руководит процессом использования ВСУ высокоточного оружия
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Западные военные руководят процессом использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) высокоточного оружия в противостоянии с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о британских Storm Shadow, американский ATACMS, а также французских ракетах. «Западные военные фактически в ручном режиме руководят процессом использования украинским режимом современных высокотехнологичных средств поражения», — высказался дипломат.

По его словам, киевские военные без западного контроля сделать это не могут.

Ранее Небензя заявил, что в мире формируется гораздо более трезвая оценка конфликта на Украине. Он также рассказал о лицемерии и двойных стандартах западных стран.

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      Марина Совина
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