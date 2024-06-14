Небензя заявил о формировании в мире трезвой оценки конфликта на Украине

Небензя: в мире формируется гораздо более трезвая оценка конфликта на Украине

В мире формируется гораздо более трезвая оценка конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего, и западной антироссийской пропаганде все сложнее одурманить ооновское большинство», — отметил дипломат.

По его словам, усилия российской стороны по акцентированию внимания на лицемерии и двойных стандартах западных стран в вопросе украинского конфликта на площадке всемирной организации не напрасны.

Ранее Небензя заявил, что геополитические риски применения западного оружия по России будут доведены до сведения членов Совета Безопасности ООН на заседании 14 июня. Он заверил, что речь пойдет не только о гуманитарных последствиях, но и о геополитических рисках «таких безрассудных решений».