Россия заявит в ООН о геополитических рисках применения оружия Запада по стране

Небензя заявит в ООН о геополитических рисках применения оружия Запада по России

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что геополитические риски применения западного оружия по России будут доведены до сведения стран — членов Совета Безопасности международной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание пройдет в пятницу, 14 июня. Он заявил, что речь пойдет не только о гуманитарных последствиях, но и о геополитических рисках «таких безрассудных решений».

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что развитие ситуации на Украине, удары ВСУ по России и разговоры о применении ядерного оружия ведут к приближению третьей мировой войны. «Я урегулирую ситуацию вокруг Украины, и урегулирую ее быстро. Этого никогда бы не было», — заверил кандидат на пост американского лидера.