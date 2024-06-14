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05:26, 14 июня 2024Мир

Россия заявит в ООН о геополитических рисках применения оружия Запада по стране

Небензя заявит в ООН о геополитических рисках применения оружия Запада по России
СюжетРакетные удары по Украине:
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что геополитические риски применения западного оружия по России будут доведены до сведения стран — членов Совета Безопасности международной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание пройдет в пятницу, 14 июня. Он заявил, что речь пойдет не только о гуманитарных последствиях, но и о геополитических рисках «таких безрассудных решений».

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что развитие ситуации на Украине, удары ВСУ по России и разговоры о применении ядерного оружия ведут к приближению третьей мировой войны. «Я урегулирую ситуацию вокруг Украины, и урегулирую ее быстро. Этого никогда бы не было», — заверил кандидат на пост американского лидера.

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      Марина Совина
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