В Думе пригрозили более жесткими условиями для Киева в случае отказа от предложений Путина

Слуцкий: условия для Киева будут жестче в случае отказа от предложений Путина

Если на Украине будут отказываться от предложений президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта, то условия со стороны Москвы для Киева будут более жесткими, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий выразил надежду, что на Западе и на Украине выберут здравый смысл и прислушаются к предложениям Путина.

«И в этом случае, еще раз подчеркиваю вслед за президентом, у нас будет возможность немедленно начать переговорный процесс. В противном случае условия с нашей стороны для переговоров будут качественно другими, качественно в любом случае более жесткими», — заключил Слуцкий.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.