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22:54, 14 июня 2024Мир

В ООН выступили за мир на Украине на своих условиях

Офис Гутерриша выступил за мир на Украине на основе устава ООН

Фото: Yana Paskova / Reuters

Заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак прокомментировал мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Хсак подчеркнул, что организация выступает за мир на Украине на своих условиях. По мнению дипломатов, конфликт следует урегулировать на основе устава ООН.

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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