Фигурант дела о взрывчатке в украинских иконах стал свидетелем

ФСБ перевела в свидетели фигуранта дела об иконах со взрывчаткой из Украины

Начало событий в новости Суд прекратил производство по фигуранту дела о взрывчатке в иконах

Следователь ФСБ перевел в статус свидетеля одного из двоих фигурантов уголовного дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, изначально по подозрению в причастности к организации канала ввоза гексогена спецслужбы задержали двух мужчин. 2 февраля суд санкционировал их арест на время следствия.

29 марта обоим был продлен срок меры пресечения, однако следователь решил изменить процессуальный статус одного из них. Теперь уже в качестве свидетеля его освободили из СИЗО, а производство по нему в рамках этого дела было прекращено.

Ранее 5 апреля сообщалось, что Псковский областной суд принял решение закрыть дело по одному из фигурантов. Речь идет о некоем Хочбаре Джамалове. «Производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)», — говорится в материалах апелляционной инстанции.

2 апреля ФСБ пресекла канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. В них оказались спрятаны 27 самодельных бомб. Канал контрабандного ввоза проходил с Украины через страны Евросоюза. Общий вес закамуфлированной в иконы взрывчатки составил около 70 килограммов, что хватило бы на подрыв пятиэтажного дома.

Один из задержанных признался, что вез взрывчатку в Москву.