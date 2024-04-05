Суд прекратил производство по фигуранту дела о взрывчатке в иконах

Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах

Суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о некоем Хочбаре Джамалове. «Производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)», — говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского областного суда.

2 апреля ФСБ пресекла канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. В них оказались спрятаны 27 самодельных бомб. Канал контрабандного ввоза проходил с Украины через страны Евросоюза. Общий вес закамуфлированной в иконы взрывчатки составил около 70 килограммов, которого хватило бы на подрыв пятиэтажного дома.

Один из задержанных признался, что вез взрывчатку в Москву.