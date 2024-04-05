Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:04, 5 апреля 2024Силовые структуры

Суд прекратил производство по фигуранту дела о взрывчатке в иконах

Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о некоем Хочбаре Джамалове. «Производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)», — говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского областного суда.

2 апреля ФСБ пресекла канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. В них оказались спрятаны 27 самодельных бомб. Канал контрабандного ввоза проходил с Украины через страны Евросоюза. Общий вес закамуфлированной в иконы взрывчатки составил около 70 килограммов, которого хватило бы на подрыв пятиэтажного дома.

Один из задержанных признался, что вез взрывчатку в Москву.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раненный ножом российский губернатор пришел в себя и записал первое видео после нападения. Что он сказал?

      Медведев прокомментировал оскорбления Винер в адрес нейтральных атлетов

      Найден новый способ следить за пожарами

      В России рухнули доходы от продажи лицензий на недра

      ФСБ задержала передававшего Киеву данные о российских пограничниках мужчину

      На популярном пляже нашли человеческие кости

      Байден назвал себя другим именем

      Российский «Канопус-В» заснял последствия землетрясения на Тайване

      Стало известно о приостановке работы харьковского метро

      Появилось видео прорыва российских войск к Часову Яру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше