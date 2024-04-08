Глава Гагаузии предрекла смерть Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул: вхождение Молдавии в состав Румынии равноценно смерти

Вхождение Молдавии в состав Румынии равноценно смерти молдавского народа. Об этом заявила башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул в эфире «Первого канала».

Гуцул прокомментировала заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку об идее объединения с Молдавией. Она подчеркнула, что пропаганда присоединения Молдавии к Румынии является в первую очередь антимолдавской.

«Для Молдавии это смерть. И смерть молдавского языка, молдавской культуры. Смерть молдавского этноса», — заявила политик. Она допустила, что выступления против присоединения к Румынии могут вызвать реакцию вплоть до ввода войск в Гагаузию.

Ранее Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией в интервью румынскому телеканалу DC News. По его словам, процесс интеграции произойдет «внутри Европейского союза», или может быть найден другой путь.