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12:24, 8 апреля 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии предрекла смерть Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул: вхождение Молдавии в состав Румынии равноценно смерти
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Вхождение Молдавии в состав Румынии равноценно смерти молдавского народа. Об этом заявила башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул в эфире «Первого канала».

Гуцул прокомментировала заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку об идее объединения с Молдавией. Она подчеркнула, что пропаганда присоединения Молдавии к Румынии является в первую очередь антимолдавской.

«Для Молдавии это смерть. И смерть молдавского языка, молдавской культуры. Смерть молдавского этноса», — заявила политик. Она допустила, что выступления против присоединения к Румынии могут вызвать реакцию вплоть до ввода войск в Гагаузию.

Ранее Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией в интервью румынскому телеканалу DC News. По его словам, процесс интеграции произойдет «внутри Европейского союза», или может быть найден другой путь.

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      Юрий Леонов
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