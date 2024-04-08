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17:48, 8 апреля 2024Мир

Глава МИД Ирана открыл новое консульство в Сирии после удара Израиля

Глава МИД Ирана Абдоллахиян открыл новое консульство в Сирии после удара Израиля

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян открыл новое консульство республики в столице Сирии Дамаске после того, как предыдущее здание было разрушено в результате удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

«Мы рады, что в присутствии уважаемого министра иностранных дел Сирии состоялось торжественное открытие нового здания консульского отдела посольства Ирана в Дамаске», — заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

1 апреля ВВС Израиля ударили по зданию у посольства Ирана в сирийской столице. В результате атаки было разрушено здание консульства, и ликвидированы командующие подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

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      Семен Александров
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