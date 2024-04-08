Греция запланировала передать Украине подлежащие утилизации истребители F-16C/-D

Newsbreak.gr: Греция может передать Украине 32 старых истребителя F-16C/-D

Греция запланировала передать Украине старые истребители F-16C/-D Block 30, подлежащие утилизации. Об этом сообщает Newsbreak.gr.

Как отмечает издание, для покрытия расходов на реформирование Военно-воздушных сил (ВВС) Греции по плану «Повестка дня 2030», Афины говорят продажу 108 истребителей, подлежащих выводу из эксплуатации.

«Совсем другое дело — 32 [самолета] F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60 процентов предельного срока службы», — пишет портал.

Уточняется, что истребители сильно «пострадали» из-за отсутствия технического обслуживания и поддержки, но их пригодность находится на пути к восстановлению.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не способны стать для Украины «серебряной пулей» против России. По его словам, одно вооружение не способно изменить ситуацию на поле боя.