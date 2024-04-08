Хирург раскрыл стоимость возможной пластики 59-летней Маши Распутиной

Хирург Дмитрий Зимин раскрыл стоимость возможных пластических операций советской и российской певицы Маши Распутиной. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Он предположил, что вмешательству подверглась верхняя часть лица. В данной области, по его словам, была проведена эндоскопическая подтяжка бровей. Также эксперт отметил, что 59-летняя артистка сделала круговую подтяжку лица.

«Что касается нижней части, похоже, что был лифтинг и проведена работа над шеей. Была сделана блефаропластика, поскольку эта область лица у Марии выглядит довольно хорошо», — добавил он и уточнил, что перечисленные процедуры обошлись знаменитости в три миллиона рублей.

В марте сообщалось, что бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина, модель Алиса Казьмина вернула себе нос с помощью пластической операции. Во время дня открытых дверей в клинике хирурга Дениса Агапова 41-летняя экс-супруга спортсмена рассказала, что посетила многих специалистов, в том числе очень дорогих.

