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23:06, 8 апреля 2024Мир

Илон Маск опроверг заявления о распространении Россией фейков в соцсети Х

Маск опроверг фейковую активность России в соцсети X и обвинил в этом Запад

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Американский предприниматель, владелец соцсети Х (бывшая Twitter) и Tesla Илон Маск опроверг заявления, согласно которым Россия якобы активно распространяет фейки в его соцсети для оказания влияния. Он также обвинил в подобной активности страны Запада.

«Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», — сообщил Маск в ответ на вопрос, отмечал ли он в последнее время деятельность российской стороны, связанной с фейковыми аккаунтами.

Ранее Илон Маск сделал прогноз о конце человечества. По его словам, цивилизация просуществует еще несколько сотен лет, если не принять необходимые меры.

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      Александра Синицына
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