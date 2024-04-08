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07:25, 8 апреля 2024Силовые структуры

Известный по резонансным делам экс-полковник СК прятался от ФСБ в зоне СВО

«Ъ»: экс-полковник СК Избенко скрывался от следователей ФСБ в Донецке

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Бывший заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко с сентября 2023 года скрывался в Донецкой народной республике. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, экс-полковник уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО) из-за уголовного дела о растрате вверенного имущества. Уточняется, что Избенко прятался от следствия у родителей гражданской супруги. Он отключил телефон. Однако, несмотря на это сотрудники ФСБ вычислили его, пишет «Ъ».

За свою карьеру полковник принимал участие в расследовании нескольких резонансных дел, среди них — авиакатастрофа самолета Falcon во Внуково, теракт над Синайским полуостровом, где был взорван Airbus А321, а также стрельба в казанской гимназии в 2021 году.

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      Марина Совина
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