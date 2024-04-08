Сообщение о запросе Кадырова по поводу террористов из «Крокуса» не подтвердилось

В соцсетях распространилось сообщение о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы направлял запрос уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с целью улучшить жизнь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Однако эта информация не подтвердилась.

Авторы сообщений публиковали якобы официальный ответ Москальковой Кадырову. В нем утверждается, что омбудсмен посетила места содержания фигурантов дела о теракте, побеседовала с ними и убедилась, что условия их содержания соответствуют нормам. «Выражаю готовность продолжать посещать по запросу указанных лиц и лично контролировать условия их содержания», — говорится в предполагаемом документе.

Однако в предполагаемом ответе на запрос присутствуют пунктуационные ошибки — например, запятая после слова «также». Кроме того, в нем есть лишние пробелы, а также сокращение «с.г.» — «сего года». Вышеприведенное нехарактерно для официальных документов и указывает на фейковый характер ответа на запрос.

Кроме того, Кадыров не призывал к улучшению качества жизни фигурантов дела о «Крокусе». Напротив, после теракта глава Чечни выступил за то, чтобы меры против террористов были жесткими и суровыми.

После теракта в «Крокусе» в сети распространялись фейки, связанные с Чеченской Республикой. Например, в интернете утверждали, что Кадыров якобы поддержал идею построить на месте «Крокуса» мечеть. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг эти заявления. В интернете также тиражировались сообщения о том, что Дудаев якобы просил перевести фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» в СИЗО Чечни. Власти республики опровергли и эту информацию.

Кадыров при этом предупреждал, что на фоне теракта противники России будут использовать национальный вопрос в попытках расшатать обстановку в стране.

Утверждения о том, что Кадыров просил Москалькову проверить условия содержания фигурантов по делу о теракте в «Крокусе», не распространялись в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»