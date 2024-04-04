В Чечне назвали фейком просьбу перевести фигурантов по делу «Крокуса» в регион

МинНацИнформ Чечни опровергло подлинность письма главе СК о теракте в «Крокусе»

Министерство Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации в своем Telegram-канале назвало фейком информацию об отправке письма от лица главы ведомства Ахмеда Дудаева в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой перевести фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в СИЗО республики.

«МинНацИнформ ЧР опровергает подлинность опубликованного документа. Бланк не принадлежит МинНацИнформу, подобное письмо никогда представителями министерства не отправлялось и является фальсификацией документа», — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что, по мнению Дудаева, преступления отдельных лиц не стоит проецировать на всю нацию, разжигая межнациональную или межконфессиональную рознь.

Ранее американский журналист Сеймур Херш рассказал, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США якобы предупреждало Россию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». По словам анонимного собеседника Херша, Вашингтон также подтверждал Москве, что его данные о готовящейся атаке в «Крокусе» являются «достоверными».