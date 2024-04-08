Кадыров опубликовал видео «быстрого превращения в номер 200» солдат ВСУ

Кадыров выложил видеозапись удара по бойцам ВСУ и пригрозил врагам России

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ролик он разместил в Telegram.

На записи, сделанной в районе населенного пункта Работино Запорожской области, дрон наносит удар по пытающимся найти укрытие бойцам противника.

Военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» (...) «быстро превратили бандитов в номер 200», прокомментировал Кадыров. Такая участь ждет каждого, кто повернет оружие против России, добавил он.

В январе глава Чечни опубликовал видео с добиванием раненого и прикинувшегося мертвым бойца ВСУ. На кадрах демонстрируется сброс беспилотником боеприпасов на занятый украинскими военнослужащими окоп.