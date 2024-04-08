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11:18, 8 апреля 2024Ценности

Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике и порадовала фанатов

Телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в черном бикини

Фото: @kyliejenner

Американская предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном купальнике и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха. На размещенных кадрах она предстала позирующей на фоне пляжа и скал, показав стройную фигуру в черном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с высокой посадкой и оформленном металлическими аппликациями.

Поклонники оценили фотосессию бизнесвумен в комментариях под постом, который набрал почти четыре миллиона лайков. «Потрясающая девушка», «Королева этого пляжа», «Какой шикарный вид», «Огонь!», «Богиня», — писали они.

В марте Кайли Дженнер пришла на запуск нового аромата в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Тогда предпринимательница появилась на мероприятии в красном облегающем макси-платье с асимметричным вырезом у плеча и одним длинным рукавом.

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      Мария Винар
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