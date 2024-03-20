Кайли Дженнер вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

Телезвезда Кайли Дженнер появилась в Лос-Анджелесе в платье без бюстгальтера

Американская телезвезда Кайли Дженнер пришла на запуск своего нового аромата в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя предпринимательница появилась на мероприятии в красном облегающем платье длины миди с асимметричным вырезом в области плеча и одним длинным рукавом. Упомянутое изделие обнажало спину звезды, а также частично демонстировало ее грудь. При этом на снимках видно, что Дженнер отказалась от бюстгальтера.

Фото: @kyliejenner

Помимо этого, знаменитость вышла в свет, дополнив образ белыми туфлями на каблуке и тонким браслетом на запястье. Кроме того, стилисты собрали ей завитые в локоны волосы, а визажисты сделали яркий макияж.

Ранее в марте Кайли Дженнер снялась без трусов на фоне слухов о расставании с Тимоти Шаламе. Кроме того, на фотосессии она примерила облегающее платье длины мини и открытые босоножки, оформленные объемным цветком.