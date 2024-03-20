Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 20 марта 2024Ценности

Кайли Дженнер вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

Телезвезда Кайли Дженнер появилась в Лос-Анджелесе в платье без бюстгальтера

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер пришла на запуск своего нового аромата в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя предпринимательница появилась на мероприятии в красном облегающем платье длины миди с асимметричным вырезом в области плеча и одним длинным рукавом. Упомянутое изделие обнажало спину звезды, а также частично демонстировало ее грудь. При этом на снимках видно, что Дженнер отказалась от бюстгальтера.

Фото: @kyliejenner

Помимо этого, знаменитость вышла в свет, дополнив образ белыми туфлями на каблуке и тонким браслетом на запястье. Кроме того, стилисты собрали ей завитые в локоны волосы, а визажисты сделали яркий макияж.

Ранее в марте Кайли Дженнер снялась без трусов на фоне слухов о расставании с Тимоти Шаламе. Кроме того, на фотосессии она примерила облегающее платье длины мини и открытые босоножки, оформленные объемным цветком.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Румынские наемники заявили об участии в атаках на российское приграничье. Чем занимается Romanian Battlegroup Getica?

      Расчистку завалов на руднике в Приамурье приостановили для откачки воды

      Мужчины обсудили самые необычные места для занятий сексом

      Российский военнослужащий уклонился от службы и получил шесть лет колонии

      Врачи назвали три защищающих от рака продукта

      Названы возможные покупатели активов Danone в России

      Российский военный рассказал об особой технике уничтожения танков Abrams

      Названа возможная цель сбитых в Саратовской области беспилотников

      Аферисты заставили россиянку поджечь административное здание для возврата денег

      Пушков поговоркой оценил решение Франции по украинскому зерну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше