Кайли Дженнер снялась без трусов на фоне слухов о расставании с Тимоти Шаламе

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном виде на фоне слухов о расставании с актером Тимоти Шаламе. Соответствующие снимки появились на официальном сайте обувного бренда Sam Edelman.

26-летняя предпринимательница приняла участие в съемке для новой коллекции упомянутой марки. Так, на одном черно-белом фото она предстала в атласном бюстгальтере, капроновых колготках с высокой посадкой и лакированных туфлях. Видно, что знаменитость позировала перед камерой без трусов.

Кроме того, на фотосессии она примерила облегающее платье длины мини и открытые босоножки, оформленные объемным цветком. Также звезда продемонстрировала стройную фигуру в боди с глубоким декольте.

Ранее сообщалось, что фанаты заподозрили Кайли Дженнер в расставании с Тимоти Шаламе, поскольку с начала года они редко появлялись на мероприятиях вместе. Также поводом для беспокойства стало видео, в котором телезвезда показала, как занимается повседневными делами вместе со старшей сестрой Кендалл Дженнер и шестилетней дочерью Сторми.