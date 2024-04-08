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15:21, 8 апреля 2024Ценности

Ким Кардашьян обругали в сети за обилие фильтров на новом видео

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Кадр: @skkn / TikTok

Пользователи сети обругали американскую телезвезду Ким Кардашьян за обилие фильтров на новом видео. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на ролик, который 43-летняя бизнесвумен опубликовала в TikTok-аккаунте своего косметического бренда Skkn. На размещенных кадрах она предстала в шелковом халате коричневого цвета и показала на камеру процесс создания макияжа.

Комментаторы обратили внимание на то, что в данном видео предпринимательница использовала слишком много инструментов ретуши. «Фильтр работает сверхурочно», «Здесь настолько много фильтров, что ее лицо кажется размытым», «Вы бы купили у нее косметику в этот момент? Черт возьми», «Это показывает, как она не уверена в себе», «В реальной жизни она так не выглядит», — писали они.

Ранее пластический хирург Фади Хамадани объяснил последние изменения во внешности Ким Кардашьян. Поклонники бизнесвумен обратили внимание на ее неестественную фигуру. Критике подверглись образы Кардашьян в белом корсете Mugler и черном кружевном платье Balenciaga.

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      Мария Винар
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