Ким Кардашьян обругали в сети за обилие фильтров на новом видео
Пользователи сети обругали американскую телезвезду Ким Кардашьян за обилие фильтров на новом видео. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.
Юзеры обратили внимание на ролик, который 43-летняя бизнесвумен опубликовала в TikTok-аккаунте своего косметического бренда Skkn. На размещенных кадрах она предстала в шелковом халате коричневого цвета и показала на камеру процесс создания макияжа.
Комментаторы обратили внимание на то, что в данном видео предпринимательница использовала слишком много инструментов ретуши. «Фильтр работает сверхурочно», «Здесь настолько много фильтров, что ее лицо кажется размытым», «Вы бы купили у нее косметику в этот момент? Черт возьми», «Это показывает, как она не уверена в себе», «В реальной жизни она так не выглядит», — писали они.
Ранее пластический хирург Фади Хамадани объяснил последние изменения во внешности Ким Кардашьян. Поклонники бизнесвумен обратили внимание на ее неестественную фигуру. Критике подверглись образы Кардашьян в белом корсете Mugler и черном кружевном платье Balenciaga.