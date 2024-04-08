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14:59, 8 апреля 2024Бывший СССР

Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил о невозможности избежать мобилизации

Командующий ВСУ Павлюк: никому не удастся отсидеться во время мобилизации

Фото: John Moore / Getty Images

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк заявил о невозможности избежать мобилизации. Его слова передает «РБК-Украина».

«Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся», — заявил военный.

По его словам, у Украины хватает западного вооружения, командиров, но не хватает людей. Генерал отметил, что «техника сама не едет, оружие само не стреляет, дрон сам не полетит», поэтому Украине необходимо провести мобилизацию.

Ранее Александр Павлюк заявлял, что еще два года назад желающие отправиться в армию украинцы выстраивались в очереди у военкоматов, а теперь мужчины всеми силами уклоняются от военной службы.

Также он обвинил в необъективности украинцев, которые публикуют в социальных сетях видео, где военкомы ловят мужчин на улице или в общественном транспорте и с применением силы заталкивают в микроавтобусы.

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      Валентин Карант
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