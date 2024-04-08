Криминального авторитета Тбилисского заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского

Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Якова Измайлова, известного как Тэко Тбилисский. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Тбилисского на территории России или его экстрадиции в страну.

Измайлов проходит обвиняемым по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Сейчас он объявлен в международный розыск.

Дело в отношении Тбилисского возбудили в 2023 году. По версии следствия, криминальный авторитет занимает высшее положение в преступной иерархии с 1992 года.

В июне 2015 года его задержали в Москве и изъяли героин. До 2018 года мужчина был в местах лишения свободы особого режима. После выхода из колонии он «распространил сферу своего преступного влияния на различные исправительные учреждения Москвы, Подмосковья и Татарстана».