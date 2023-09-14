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20:04, 14 сентября 2023Силовые структуры

Возбуждено уголовное дело в отношении вора в законе Тэко Тбилисского

В Москве следователи возбудили дело против вора в законе Тэко Тбилисского
СюжетВоры в законе:
Теймураз Фароян

Теймураз Фароян. Фото: «Прайм Крайм»

В Москве следователи возбудили уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ в отношении вора в законе Тэко Тбилисского. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Теперь вору в законе грозит от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

По версии следствия, 50-летний криминальный авторитет занимает высшее положение в преступной иерархии с 1992 года.
В июне 2015 года его задержали в Москве и изъяли героин. До 2018 года Тбилисский был в местах лишения свободы особого режима. После выхода из колонии он «распространил сферу своего преступного влияния на различные исправительные учреждения Москвы, Подмосковья и Татарстана».

После освобождения Тэко Тбилисский сменил имя в паспорте, став Яковом Михайловичем Измайловым (его имя ранее – Теймураз Шалвович Фароян). С марта 2020 года Тбилисский находится в федеральном розыске.

Ранее в Туве вступил в силу приговор Верховного суда республики криминальному авторитету Орлан-оолу Донгаку, которого признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорили к 10 годам колонии особого режима.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии — соответствующая статья вносится в УК РФ. Максимальное наказание по ней — от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в пять миллионов рублей. После этого криминальные авторитеты начали переезжать за границу.

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    Варвара Митина
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