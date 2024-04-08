Кучма отказался считать русских и украинцев братьями

Кучма отказался называть братскими народами русских и украинцев

Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался называть русских и украинцев братскими народами в реалиях сегодняшнего дня в интервью изданию Kyodo. Его слова опубликованы на собственном сайте политика.

«У Украины больше нет брата. Россия — это Каин (Каин — в Библии старший сын Адама, убивший своего брата Авеля — примечание «Ленты.ру»)», — заявил Кучма. По его словам, «когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство». Ответственность за это он возложил на Москву.

Кучма добавил, что Украина стремилась к равноправным и дружеским отношениям с Россией, но Москва «делит всех на врагов и вассалов».

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что русские и украинцы являются одним народом, обратное утверждение не имеет под собой исторического обоснования.

По словам Медведева, о том, что русские и украинцы являются хотя и братскими, но разными народами, никто не говорил до развала Советского Союза.