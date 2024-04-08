Льготы добровольцев Минобороны распространят на часть формирований Росгвардии

Мишустин подписал постановление о льготах для добровольцев в составе Росгвардии

Добровольцы в составе Росгвардии будут получать те же льготы, что и добровольческие формирования Минобороны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает правительство России в Telegram-канале.

«Граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска Национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны», — говорится в сообщении.

Добровольцам в составе Росгвардии будут выплачивать ежемесячную денежную компенсацию, включать период пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и стаж работы и снабжать вещевым имуществом.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь добровольческие формирования по примеру Минобороны страны. Добровольческие формирования Росгвардии могут быть привлечены к выполнению боевых задач в период мобилизации, действия военного положения и ряде других случаев.