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10:31, 8 апреля 2024Россия

Льготы добровольцев Минобороны распространят на часть формирований Росгвардии

Мишустин подписал постановление о льготах для добровольцев в составе Росгвардии

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Добровольцы в составе Росгвардии будут получать те же льготы, что и добровольческие формирования Минобороны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает правительство России в Telegram-канале.

«Граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска Национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны», — говорится в сообщении.

Добровольцам в составе Росгвардии будут выплачивать ежемесячную денежную компенсацию, включать период пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и стаж работы и снабжать вещевым имуществом.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь добровольческие формирования по примеру Минобороны страны. Добровольческие формирования Росгвардии могут быть привлечены к выполнению боевых задач в период мобилизации, действия военного положения и ряде других случаев.

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      Анастасия Шейкина
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