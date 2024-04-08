Литва захотела разобрать свои ТЭЦ ради Украины

Галущенко: Литва предложила передать Украине запчасти от своих закрытых ТЭЦ

Литва предложила передать Украине запчасти от своих уже закрытых теплоэлектростанций. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Telegram-канал «Delfi Литва».

По словам министра, он обсудил ситуацию на Украине с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом. Тот предложил использовать литовские закрытые тепловые станции в качестве доноров.

«То есть это возможность разобрать и получить те части, которые нам нужны», — объяснил Галущенко.