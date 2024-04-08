Лодка с россиянами перевернулась во время эвакуации из затопленной паводком зоны

В Самарской области во время эвакуации перевернулась лодка с людьми

В Самарской области во время эвакуации из затопленной в результате паводка зоны перевернулась лодка, на борту которой было восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в лодке, которая вывозила людей из села Полудни, находились двое маленьких детей. Предварительно, она врезалась в дерево, из-за чего люди упали в холодную воду и их начало сносить течением. Пассажиры плавательного средства были в жилетах и успели схватиться за ветки дерева, благодаря чему смогли спастись.

Управлявший лодкой, согласно утверждению очевидцев, мог быть нетрезв. Одна из пассажирок впоследствии рассказала, что провела вместе с остальными в ледяной воде около часа, пока их не увидели другие люди. На берегу всех осмотрели медики.

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 регионах России. Уровень воды на малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены. От паводков, по последним данным, больше всего пострадала Оренбургская область, где ввели режим ЧС федерального характера. В зоне затопления из-за прорыва дамбы оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок.