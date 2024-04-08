Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:26, 8 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о попытках Зеленского пристегнуть его к непонятным процессам

Лукашенко: Зеленский пытается пристегнуть Белоруссию к непонятным процессам

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский мешает миролюбивой политике Белоруссии, пытаясь «пристегнуть» ее к непонятным процессам. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

Он отметил, что Минск мог бы сыграть роль «третьей силы» в конфликте на Украине. По мнению политика, миролюбивая республика нужна и России, и Украине.

«Но я смотрю, пусть тонко, аккуратно, но Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам», — заметил белорусский президент. Он сравнил действия Зеленского и главы России Владимира Путина, добавив, что российский лидер действует более осторожно в вопросе урегулирования.

Ранее Лукашенко заявил о желании оппозиции позвать в Белоруссию иностранные войска. По его словам, некие кураторы призывают «беглых» оппозиционеров к организации в стране «чего-то погорячее», в том числе терактов.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks. Они вывозили командиров с «Азовстали»

      Литва нашла запчасти для разрушенных украинских ТЭЦ

      Стилист Рогов назвал модную вещь на весну и лето 2024 года

      Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий паводков

      В России вырос разрыв между зарплатами в регионах

      Пропавшую собаку нашли спустя восемь месяцев в тысячах километрах от дома

      Россию обвинили в попытках разжечь антиукраинские настроения в США

      Перечислены четыре секрета долголетия

      Число осиротевших после теракта в «Крокусе» детей увеличилось

      Литва захотела разобрать свои ТЭЦ ради Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше