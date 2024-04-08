Лукашенко заявил о желании оппозиции позвать в страну иностранные войска

Лукашенко: делаем все, чтобы уберечь Белоруссию от горячей войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители оппозиции, покинувшие страну, стремятся разжечь вооруженный конфликт и «позвать» на территорию республики иностранные войска. Его цитирует БелТА.

Лукашенко высказался, что некие кураторы призывают «беглых» оппозиционеров к организации в Белоруссии «чего-то погорячее», в том числе терактов. «И вооруженное противостояние в Беларуси. Цель — зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну, не наемников, а уже войска. Они же — "власть"», — предположил президент.

Он добавил, что руководство страны делает все, чтобы уберечь Белоруссию от горячей войны. «Думаю, что мы сможем решить эту проблему — не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси», — указал Лукашенко.

Ранее он высказывался, что Белоруссия настроена только на созидание и никому не угрожает, но готовится к войне.