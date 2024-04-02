Лукашенко заявил о подготовке к войне

Лукашенко: мы настроены на созидание, но готовимся к войне

Белоруссия настроена только на созидание и никому не угрожает, но готовится к войне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

Лукашенко выступил с заявлением во время закладки капсулы на месте будущей городской больницы в Гродно и назвал мероприятие посланием соседним странам. Он подчеркнул, что в Белоруссии ведется проверка боеготовности войск, а в подразделения поступают новые образцы техники.

«Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал», — заявил белорусский лидер. Он добавил, что критика белорусского правительства со стороны Запада говорит о выбранном правильном пути. Лукашенко отметил, что Белоруссия никому не собирается угрожать.

Ранее заместитель министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что в стране видят все признаки подготовки Запада к войне. По его словам, об этом свидетельствует наращивание военного потенциала странами НАТО.