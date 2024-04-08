Мальчик родился в один день с отцом и дедушкой и получил их имена

People: в США мальчик родился в один день с отцом и дедушкой

В США ребенок появился на свет в день рождения отца и дедушки и получил их имена. Об этом сообщает People.

Даниэль Лесински-младший родился 26 марта в городе Сент-Луис, штат Миссури. Это событие стало большим сюрпризом для семьи мальчика, так как он появился на свет в день рождения дедушки, 67-летнего Даниэля Лесински-старшего, и отца, 34-летнего Даниэля Лесински-среднего.

Отмечается, что, по оценкам врачей, мальчик должен был родиться 1 апреля. Однако 26 марта матери ребенка по имени Хайди назначили экстренное кесарево сечение. Лесински-средний признался, что сильно переживал за здоровье жены и будущего ребенка во время операции. «Я не мог находиться в операционной. Потом, наконец, я услышал крик ребенка за стеной, меня впустили и сказали, что все будет хорошо. Это была безумная поездка в день рождения, который в итоге оказался незабываемым», — утверждает он. После рождения мальчика у именинников, отца и дедушки, не осталось сомнений в выборе его имени.

По словам Лесински-среднего, в день рождения он всегда проводил время наедине с отцом. «Мы с ним делали что-то вдвоем: ездили на рыбалку или на бейсбольный матч. Каждый год мы делали этот день особенным. Мы напоминали себе, что у нас есть что-то классное, чем не могут похвастаться большинство других отцов и сыновей», — говорит он. Теперь дедушка и отец планируют праздновать свои дни рождения втроем с новым членом семьи.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании случайно встретил похожего на него мужчину с таким же именем, интересами и количеством детей. Мужчины успели быстро сблизиться и договорились поддерживать связь друг с другом.

