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22:23, 8 апреля 2024Россия

Медики начали эвакуацию пострадавших при обрушении моста под Смоленском

Минздрав: врачи эвакуируют 4 пострадавших при обрушении моста под Смоленском

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении моста в Смоленской области — трех человек доставят на лечение в Москву. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, в результате обрушения моста пострадали шесть человек, один из них погиб. Врачи эвакуировали пятерых пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: четверо из них в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Вязьме рухнул путепровод в тот момент, когда по нему ехали машины. Пролеты обрушились прямо на железную дорогу. Известно о пяти пострадавших, кроме того, одна женщина не выжила — все они находились в автомобилях на мосту. Уточняется, что построенный в 1980 году Панинский путепровод местные жители просили отремонтировать много лет.

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      Юлия Мискевич
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