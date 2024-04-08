Медики начали эвакуацию пострадавших при обрушении моста под Смоленском

Минздрав: врачи эвакуируют 4 пострадавших при обрушении моста под Смоленском

Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении моста в Смоленской области — трех человек доставят на лечение в Москву. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, в результате обрушения моста пострадали шесть человек, один из них погиб. Врачи эвакуировали пятерых пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: четверо из них в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Вязьме рухнул путепровод в тот момент, когда по нему ехали машины. Пролеты обрушились прямо на железную дорогу. Известно о пяти пострадавших, кроме того, одна женщина не выжила — все они находились в автомобилях на мосту. Уточняется, что построенный в 1980 году Панинский путепровод местные жители просили отремонтировать много лет.